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На свалке «Ядрово» зафиксировали семикратное превышение нормы выброса газа
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На свалке «Ядрово» зафиксировали семикратное превышение нормы выброса газа
РИА Новости
25 минут назад
Фото:
РИА Новости
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РИА НОВОСТИ
. ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЙ НОРМЫ ВЫБРОСА ГАЗА В 7 РАЗ БЫЛО ЗАФИКСИРОВАНО В СУББОТУ В 0.30 НА ПОЛИГОНЕ «ЯДРОВО»— ЗАМПРЕД
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