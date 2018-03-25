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На свалке «Ядрово» зафиксировали семикратное превышение нормы выброса газа
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На свалке «Ядрово» зафиксировали семикратное превышение нормы выброса газа 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЙ НОРМЫ ВЫБРОСА ГАЗА В 7 РАЗ БЫЛО ЗАФИКСИРОВАНО В СУББОТУ В 0.30 НА ПОЛИГОНЕ «ЯДРОВО»— ЗАМПРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВА МО ЧУПРАКОВ
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