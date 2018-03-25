Качество воздуха в Китае в феврале этого года улучшилось

Пекин, 25 марта / Синьхуа / — В феврале текущего года в 338 городах окружного уровня и выше доля дней с хорошим качеством воздуха составила 75,9 проц. При этом отмечено снижение уровня основных загрязнителей воздуха — взвешенных частиц PM2,5 и PM10. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на днях Министерством экологической среды КНР

Как показывают данные, в феврале с.г. доля дней с хорошим качеством воздуха в 13 городах региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй составила 63,4 проц., что на 9,3 процентного пункта больше против показателя февраля 2017 года, а уровень концентрации частиц PM2,5 и PM10 значительно снизился.

При этом, доля дней с хорошим качеством воздуха в китайской столице за указанный период составила 75 проц. с увеличением показателя на 17,9 проц. Концентрация частиц PM2,5 в воздухе Пекина составила 50 мкг на кубометр со снижением на 29,6 проц., концентрация частиц PM10 — 72 мкг на кубометр, что на 14,3 проц. ниже февральского уровня предыдущего года.

Согласно данным, в 25 городах дельты реки Янцзы в феврале с.г. было зарегистрировано 80,7 проц. дней с хорошим качеством воздуха с увеличением показателя на 13,1 п.п. в годовом исчислении, а концентрация частиц PM2,5 и PM10 снизилась.

В 9 городах дельты реки Чжуцзян в феврале текущего года доля дней с хорошим качеством воздуха составила 94,5 проц. с увеличением показателя на 3,6 п.п. При этом концентрация частиц PM2,5 и PM10 увеличилась по сравнению с тем же периодом годом ранее. За первые два месяца текущего года концентрация PM2,5 в этом регионе составила 48 мкг на кубометр, увеличившись на 4,3 проц. против аналогичного периода 2017 года.