Сянган в этом году окажется под властью нескольких тайфунов — специалист

Сянган , 25 марта / Синьхуа / — По прогнозу, в текущем году Специальный административный район /САР/ Сянган окажется под властью 5-8 тайфунов, количество атмосферных осадков будет в норме или небольшим, однако в связи с климатическими изменениями есть вероятность проливных дождей. Об этом заявил на днях директор Сянганской обсерватории Цэнь Чжимин на пресс-конференции.

По его словам, тенденция изменения климата проявляется все отчетливей, и это заставляет беспокоиться. Морской лед на Северном и Южном полюсах находится на низком уровне, и с учетом потепления климата там, в разных регионах, включая Сянган, регистрируется аномально холодная погода.

С другой стороны, изменение климата привело к увеличению числа знойных дней в САР. Например, в прошлом году самая высокая температура воздуха здесь составила 36,6 градуса по Цельсию — самый высокий показатель с 1884 года, когда здесь впервые начали фиксироваться метеорологические данные. По прогнозу Цэнь Чжимина, в этом году в САР ожидается отклонение средней температуры в сторону повышения.

23 марта, когда ежегодно празднуется Всемирный метеорологический день, Сянганская обсерватория запустила вторую мониторинговую станцию микроклимата, которая будет собирать метеоданные. -0-