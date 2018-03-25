Тонны выпавшего на Волгоград снега потерялись по дороге на полигон

Сотрудники Росприроднадзора по Волгоградской области не нашли выпавшего на Волгоград снега. Проверив специальный полигон в Городищенском районе, инспекторы не увидели там снежных гор. А они, судя по погоде, должны быть.

— Инспекторы управления Росприроднадзора по Волгоградской области провели совместный рейд с сотрудниками регионального комитета природных ресурсов в Городищенском районе, — сообщили V1.ru в ведомстве. — Проверялись отведенные для сбора снежных масс территории. По итогам проверки вывезенного с улиц и дорог Волгограда снега в местах складирования не оказалось.

Куда испарились тонны волгоградского снега, пока что остается загадкой. Снег был, это могут подтвердить все жители города-героя на Волге. До сих пор обочинам волгоградских дорог можно видеть огромные снежные валуны.

Из-за не вывезенного вовремя снега с улицы Алюминиевой дорога там превратилась в своеобразное корыто. Подтаявшие, а затем застывшие осадки стали головной болью сотен волгоградских водителей. Спасать из ледяного плена волгоградцев с помощью спецтанка пришлось МЧС

На привокзальной площади в центре Волгограда среди снежных гор потерялся фонтан «Бармалей».