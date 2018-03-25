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Бизнес окажет гуманитарную помощь жителям подтопленных сел на Алтае
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Бизнес окажет гуманитарную помощь жителям подтопленных сел на Алтае 

ТАСС 1 час назад
Фото: Алтайская правда
БАРНАУЛ, 25 марта. /ТАСС/. Торговые сети Алтайского края окажут гуманитарную помощь жителям подтопленных сел Краснощековского района в Алтайском крае. Они обеспечат земляков продуктами питания и водой, сообщил журналистам в воскресенье во время облета подтопленных территорий начальник краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Евгений Дешевых.
"Крупными торговыми сетями принято решение: в качестве гуманитарной помощи формируются отгрузки необходимых продуктов питания,
бутилированной питьевой воды, организуются поставки в подтопленные территории. В первую очередь, в Краснощековский район. Также производится запас бутилированной воды в тех районах и населенных пунктах, которые потенциально подвержены паводку", — отметил Дешевых.
По словам замминистра здравоохранения Алтайского края Натальи Белоцкой, в Краснощековском районе медиков перевели в режим повышенной готовности. Пункты временного размещения (ПВР) оснастили всеми необходимым инструментами и медикаментами. Также предусмотрена возможность вызова скорой помощи.
Как сообщалось ранее, подтопление в Алтайском крае началось в пятницу, в субботу территориальные спасательные подразделения перевели в режим повышенной готовности в связи с начавшимся паводком. На помощь алтайским спасателям в край прибыли 100 спасателей из Новосибирска.
На территории Краснощековского района в субботу ввели режим ЧС, наиболее сложная обстановка сложилась в селе Усть-Козлухе и в селе Маралиха. В воскресенье закрыли проезд на трех участках двух автомобильных дорог в Алтайском крае в Краснощековском и Солонешенском районах из-за перелива воды через проезжую часть.
В Алтайском крае в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий. По данным алтайского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 марта предполагается усиление ветра до 9-14 м/с, в южных районах местами порывы 25-30 м/с. Также синоптики ожидают дождь и мокрый снег, местами сильные осадки, метель, на дорогах местами сильную гололедицу. Температура воздуха ночью и днем будет от минус 1 до плюс 4 градусов, в южных районах днем до плюс 10 с похолоданием в течение дня.
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