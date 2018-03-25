Снега много, наводнения не предвидится: как Мосводоканал готовится к половодью

На закрытой территории Истринского водохранилища тихо: ни ветра, ни снега, ни движения. Но для сотрудников местного гидроузла сейчас самое напряженное время в году — подготовка к весеннему половодью. Истринский и еще восемь узлов Мосводоканала готовят оборудование, проверяют аварийную спецтехнику, укомплектовывают спасательные службы и ежедневно тестируют системы локального оповещения населения. А еще специалисты проводят измерения, которые позволят спрогнозировать, как пройдет таяние снега этой весной.

О чем расскажет плотность снега?

Раз в десять дней инженер-гидролог Галина Тямина выезжает на территорию водохранилища на снегоходе. С собой она берет деревянную линейку и металлический цилиндр с весами. Это нехитрое оборудование позволяет узнать плотность и высоту снежного покрова. Высота измеряется элементарно: линейка просто вставляется в снег. С плотностью сложнее: снег сначала нужно набрать доверху в снегомер (тот самый цилиндр), а потом взвесить. Дальше можно посчитать плотность по арифметической формуле. Получившаяся цифра покажет, насколько легко снег будет уходить.

«Снег или пушистый (низкая плотность, он может уйти быстро), или нет, когда бывают ледяные дожди, оттепели. Тогда плотность снега совсем другая. Можно по нему как по дороге ходить», — объясняет Галина Тямина. В этом году плотность невысокая: от 0,13 до 0,28 грамма на кубический сантиметр.

Еще по плотности можно узнать, сколько снег содержит воды. Это помогает подготовить водохранилище для приема растаявшего снега, то есть для стока, который может собраться с территории. Александр Карпушенко, начальник отдела водоисточников управления водоснабжения АО «Мосводоканал», на вопрос о небывалом количестве снега в этом году и опасности затопления отвечает: досужие домыслы. Сейчас содержание воды в снегу на водосборных территориях составляет 90–112 миллиметров, что для этой даты близко к норме (а норма — около 100 миллиметров). Поэтому ни о каком чрезвычайном избытке речи не идет. Если перевести эти данные в объемы воды, то получится, что водохранилищу нужно принять около 350 миллионов кубометров. Для этого Мосводоканал с января проводит плавный спуск водохранилищ.

«На сегодня свободная емкость водохранилища составляет 336 миллионов кубометров. То есть практически весь сток, который есть на водосборной территории, мы сможем принять в наши водохранилища, не осуществляя каких-то серьезных сбросов», — подчеркивает Александр Карпушенко.

Но расслабляться все равно нельзя: по какому сценарию пойдет таяние снега, по большому счету, определяет погода. Вариантов два. Первый — дружное половодье: температура резко поднимается, становится тепло и ночью, и днем, снег тает быстро, сток получается мощный и резкий. Второй вариант — растянутое и плавное половодье, когда днем температура плюсовая, а ночью небольшой минус, что сдерживает быстрое таяние снега. Сток получается небольшой, водохранилище наполняется постепенно. Пока синоптики резкого потепления не обещают. Днем идет небольшое таяние, снег медленно оседает и уплотняется.

Качество воды в 2018 году

Пробы воды из Истринского водохранилища берут ежедневно по графику, согласованному с контролирующими органами. Во время половодья это делают в два-три раза чаще.

Специалисты берут образцы с поверхности и со дна. Затем их везут на Рублевскую станцию водоподготовки, в центр контроля качества воды, и проверяют соответствие гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим нормативам, а также физико-химические свойства воды и бактериологию. Основная цель контроля — сохранить качество природной воды на таком уровне, чтобы на станции ее могли очистить до ГОСТ «Вода питьевая». И с задачей справляются: нарушений нет, говорит Валерий Зверев, начальник инспекции зон санитарной охраны Истринского гидроузла.

«Качество воды, очищаемой на Рублевской станции водоподготовки и подаваемой в городскую сеть, соответствует ГОСТ «Вода питьевая», она безопасна во всех отношениях. Эту воду можно спокойно пить из-под крана», — отмечает он.

Также здесь предотвращают загрязнение воды, то есть контролируют потенциально опасные объекты. А если загрязнение все-таки произошло — предотвращают его распространение. Все это для того, чтобы из кранов в домах москвичей текла чистая вода.