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«Одеяло не отпускает»: погода срывает планы Виктории Дайнеко
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«Одеяло не отпускает»: погода срывает планы Виктории Дайнеко 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Виктория Дайнеко, как и многие люди, предпочитает пережидать плохую погоду в уютной постели, укрывшись теплым одеялом. Но часто такие моменты пересекаются с планами, поэтому приходится выбираться из зоны комфорта, на что и пожаловалась певица.
Виктория призналась, что из-за того, что солнце сменилось пасмурным небом и снегопадом, у нее пропали силы куда-то идти. Действительно, многие периодически подвергаются влиянию погоды, как физически, так и эмоционально, особенно страдают метеочувствительные люди. Артистка рассказала, что в такую погоду не может выбраться из кровати, и это мешает ее планам, но, по всей видимости, отменить их она не может, поэтому вынуждена пересилить себя. «Погода, что ты делаешь?! Прекрати! Столько планов на день, а одеяло меня атаковало и не отпускает! я не виновата! Томность сегодняшнего дня просто зашкаливает», — пожаловалась Виктория.
Фолловеры отметили, что так же, как и Виктория, страдают от перемен погоды, их мучает такое же неприятное состояние, и они не находят никаких иных выходов, кроме как бодрить себя кофе или энергетическими напитками. Поклонники посоветовали артистке взять себя в руки, умыться прохладной водой и всё же пойти по своим делам. А кто-то, напротив, предложил ей отвлечься от забот и хоть немного отдохнуть от работы. «Вика, у меня также! Это все из-за снега!» «Соберись! Нельзя давать погоде сломить себя!» «Я бы отдохнула на вашем месте, вы наверняка и так много работаете» «Викуля, в кроватке хорошо, но пятницу как рабочий день никто не отменял!»
Кстати, добираться до места осуществления своих планов Виктории, по всей видимости, придется с помощью такси или общественного транспорта. Недавно артистка попала в аварию, а ремонт автомобиля стал для нее неразрешимой проблемой.
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