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Автомобилистов Красноярска предупредили об опасности на дорогах
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Автомобилистов Красноярска предупредили об опасности на дорогах 

АиФ Красноярск 26 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярских автомобилистов предупредили о резком ухудшении дорожной обстановки.
На дорогах Красноярского края в связи с похолоданием после оттепели образовалась наледь, что сильно осложнило дорожную обстановку. В ГИБД предупреждают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и быть предельно осторожными и внимательными на загородных трассах и улицах города. Перед пешеходными переходами лучше заранее снижать скорость, чтобы избежать трагедии.
Особое внимание дорожники уделяют трассе, соединяющей Красноярск и Дивногорск. С раннего утра идет ее подсыпка.
Кроме того, в связи с усилением ветра дорожные полицейские просят не парковать автомобили в потенциально опасных местах — под крышами домов, вблизи деревьев и рекламных конструкций. Сообщается, что накануне, во время оттепели, от схода снега пострадали множество машин.
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