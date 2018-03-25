Автомобилистов Красноярска предупредили об опасности на дорогах

Красноярских автомобилистов предупредили о резком ухудшении дорожной обстановки.

На дорогах Красноярского края в связи с похолоданием после оттепели образовалась наледь, что сильно осложнило дорожную обстановку. В ГИБД предупреждают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и быть предельно осторожными и внимательными на загородных трассах и улицах города. Перед пешеходными переходами лучше заранее снижать скорость, чтобы избежать трагедии.

Особое внимание дорожники уделяют трассе, соединяющей Красноярск Дивногорск . С раннего утра идет ее подсыпка.

Кроме того, в связи с усилением ветра дорожные полицейские просят не парковать автомобили в потенциально опасных местах — под крышами домов, вблизи деревьев и рекламных конструкций. Сообщается, что накануне, во время оттепели, от схода снега пострадали множество машин.