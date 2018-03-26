В Бийске затопило улицы и дворы из-за аномального количества осадков

После снегопада, а затем и дождя 26 марта на улицах города Бийска начался настоящий потоп. Талые воды затопили улицы и дворы. Автомобилисты и пешеходы жалуются на сложную обстановку на дорогах.

Мы уже писали, что в одном из домов Бийска талые воды зашли в подъезд. Инцидент произошел в многоквартирном жилом доме на улице МПС. Коммунальщики частично откачали воду, но проблема осталась.

Судя по тому, что погода ухудшилась, новых подтоплений не избежать. По словам старожилов, подобного они давно не наблюдали.