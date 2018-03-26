Ещё
В Бийске затопило улицы и дворы из-за аномального количества осадков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бийске затопило улицы и дворы из-за аномального количества осадков 

АиФ — Алтай 43 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
После снегопада, а затем и дождя 26 марта на улицах города Бийска начался настоящий потоп. Талые воды затопили улицы и дворы. Автомобилисты и пешеходы жалуются на сложную обстановку на дорогах.
Мы уже писали, что в одном из домов Бийска талые воды зашли в подъезд. Инцидент произошел в многоквартирном жилом доме на улице МПС. Коммунальщики частично откачали воду, но проблема осталась.
Судя по тому, что погода ухудшилась, новых подтоплений не избежать. По словам старожилов, подобного они давно не наблюдали.
АиФ — Алтай: последние новости
Циклон с Черного моря принес в Алтайский край небывалые осадки В Барнауле перекрыли движение на затопленной улице Попова Житель затопленного алтайского села рассказал о первом ударе паводка
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержаны 3 человека229
МВД и СБ Украины перешли на сторону России747
Болтон записал обращение к Совфеду28
Появилось видео попытки спасения людей в ТЦ в Кемерово54
Число жертв пожара в кемеровском ТЦ увеличилось64
Видео
США показали прототип звукового оружия
Оружие
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение