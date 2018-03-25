Житель затопленного села Усть-Козлуха: «Мы не ждали паводок так рано»

Паводок 2018 года в селе Усть-Козлуха Краснощековского района Алтайского края начался раньше обычного и оказался одним из самых сильных за несколько десятилетий. Об этом АиФ-Алтай рассказал Иван Кайзер, учитель Усть-Козлухинской СОШ.

«Никогда так рано паводок в Усть-Козлухе не начинался, обычно он бывает в апреле. В этом году из-за резкого потепления и сильного промерзания земли она начался раньше и оказался сильнее, чем обычно», — рассказал Иван Кайзер.

Старожилы села говорят, что так сильно Усть-Козлуху топило в 60-е годы XX века. В последние годы сильно разливалась река Выдриха, но масштаб бедствий был не тот. «Наша деревня расположена между гор. Одна часть — в устье Маралихи, вторая — в устье Козлушки, — рассказывает Иван Кайзер. — Козлушка начала разливаться со среды, 21 марта. Там подтопило несколько участков, но в дома вода не зашла. А вот Маралиха разлилась очень сильно».

Жители села начали эвакуироваться еще до приезда МЧС , часть из них разместили в сельской школе и в детском саду, часть уехали к родственникам. Сельчане своими силами эвакуировали скот. В пятницу, 23 марта, приехали сотрудники МЧС. Их также разместили в школе. Спасатели откачивают воду, оказывают адресную помощь населению. «Пригнали технику, разбивают лед под мостом через Маралиху, чтобы вода уходила», — рассказывает Иван Кайзер.

Утром 25 марта в Усть-Козлухе похолодало (днем там будет +4+5 градусов). «Сейчас в одном месте вода переливается через дорогу. А вообще уровень упал: за несколько часов опустился на 20 см», — рассказал Иван.