Ещё
Житель затопленного села Усть-Козлуха: «Мы не ждали паводок так рано»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель затопленного села Усть-Козлуха: «Мы не ждали паводок так рано» 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Паводок 2018 года в селе Усть-Козлуха Краснощековского района Алтайского края начался раньше обычного и оказался одним из самых сильных за несколько десятилетий. Об этом АиФ-Алтай рассказал Иван Кайзер, учитель Усть-Козлухинской СОШ.
«Никогда так рано паводок в Усть-Козлухе не начинался, обычно он бывает в апреле. В этом году из-за резкого потепления и сильного промерзания земли она начался раньше и оказался сильнее, чем обычно», — рассказал Иван Кайзер.
Старожилы села говорят, что так сильно Усть-Козлуху топило в 60-е годы XX века. В последние годы сильно разливалась река Выдриха, но масштаб бедствий был не тот. «Наша деревня расположена между гор. Одна часть — в устье Маралихи, вторая — в устье Козлушки, — рассказывает Иван Кайзер. — Козлушка начала разливаться со среды, 21 марта. Там подтопило несколько участков, но в дома вода не зашла. А вот Маралиха разлилась очень сильно».
Жители села начали эвакуироваться еще до приезда МЧС, часть из них разместили в сельской школе и в детском саду, часть уехали к родственникам. Сельчане своими силами эвакуировали скот. В пятницу, 23 марта, приехали сотрудники МЧС. Их также разместили в школе. Спасатели откачивают воду, оказывают адресную помощь населению. «Пригнали технику, разбивают лед под мостом через Маралиху, чтобы вода уходила», — рассказывает Иван Кайзер.
Утром 25 марта в Усть-Козлухе похолодало (днем там будет +4+5 градусов). «Сейчас в одном месте вода переливается через дорогу. А вообще уровень упал: за несколько часов опустился на 20 см», — рассказал Иван.
АиФ — Алтай: последние новости
В Барнауле перекрыли движение на затопленной улице Попова МЧС предупреждает о штормовом ветре, дожде и гололеде в Алтайском крае Стали известны подробности с подтапливанием улицы во Власихе
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель88
США подошли к «самому опасному моменту в истории»63
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть243
Украина объяснила сдачу флота в Крыму88
В Европе признались в любви к РФ и Путину329
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
«Путин стал госсекретарем США»
США В мире
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение