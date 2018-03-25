Власти Подмосковья намерены на месте очищать фильтрат со свалки «Ядрово»

"Фильтрат с полигона «Ядрово» не будет вывозиться на какие-либо очистные сооружения других районов. Будет установлена система сбора и очистки

прямо на свалке по аналогии с полигоном «Тимохово» Ногинского района, где она уже работает. То есть прямо на полигоне «Ядрово» будет установлена система очистки, которая превращает фильтрат в техническую воду", — процитировали Чупракова в пресс-службе губернатора в воскресенье.

Ранее в субботу Чупраков сообщил, что фильтрат с «Ядрово» предполагалось с понедельника вывозить на специальную станцию очистки в Солнечногорский район, где его должны очистить до параметров технической воды.

Проблема и решение

Ранее сообщалось, что жители Волоколамского района с февраля 2018 года массово жаловались на неприятный запах с «Ядрово» и провели несколько митингов за его закрытие. По уточненным данным, 77 школьников из Волоколамского района Московской области 21 марта обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Родители связывали это с очередным выбросом газа с «Ядрово», однако анализы крови [детей] не подтвердили эту версию.

Власти предприняли комплекс мер для экстренного решения вопроса со свалкой. Так, старая часть (карта) полигона, которая создавалась по устаревшим требованиям и эксплуатировалась с нарушениями, закроется для приема отходов 13-14 апреля. На ней возведут и запустят к 15 июня систему утилизации образующегося внутри свалки газа, которая будет работать как минимум 10-15 ближайших лет, и систему сборки и очистки фильтрата. Эту карту предстоит полностью рекультивировать и благоустроить. Всероссийское общество охраны окружающей среды намерено объявить конкурс на лучший проект по благоустройству старой части «Ядрово».

До 15 июня с неприятным запахом, который источает полигон, власти будут бороться с помощью двух аэрозольных пушек, которые дважды в сутки опрыскивают «Ядрово» реагентом, улавливающим дурно пахнущий газ. В случае нового залпового выброса газа специально выделенная поливальная машина будет заливать очаг этим раствором. При этом начало занятий в школах и дошкольных учреждениях будет перенесено на два часа позже, а экзамены — на резервный день. В Минэкологии ТАСС пояснили, что выбросы с полигонов бытовых отходов происходят преимущественно ночью из-за перепадов дневных и ночных температур, которые приводят к образованию трещин, через которые вырывается газ. К середине дня запах постепенно исчезает.

Дополнительно к этому на постоянной основе в Волоколамском районе из-за «Ядрово» заработал штаб МЧС и мобильные лаборатории. В центре города Волоколамска установили экран, на который выводятся данные о концентрации загрязняющих веществ в воздухе. По инициативе Общественной палаты (ОП) Московской области создана единая инициативная группа, в которую вошли гражданские активисты Волоколамского района и представители ОП Подмосковья и Совета по правам человека при губернатора области. Этот шаг позволил обеспечить доступ членов группы на «Ядрово» и дал им возможность контролировать все процессы.

Новая часть (карта) «Ядрово» была построена согласно современным ужесточенным требованиям к полигонам бытовых отходов, что не позволит, по мнению властей, допустить повторения ситуации со старой частью свалки. Эта карта начнет принимать отходы 14 апреля и продолжит работать до 2030 года.