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В горах КЧР ожидается исключительная лавиноопасность
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В горах КЧР ожидается исключительная лавиноопасность 

ТАСС 59 минут назад
Фото: ТАСС
Управление МЧС по Карачаево-Черкесии (КЧР) распространило экстренное предупреждение об исключительной лавиноопасности в горах республики в ближайшие сутки.
"В период с 21:30 24 марта до 18:00 26 марта 2018 года в горах республики ожидается исключительная лавиноопасность. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий не выше муниципального характера, связанных с повреждением в горных и предгорных районах автомобильных дорог, канатных дорог, строений, линий связи и электропередач", — говорится в сообщении ведомства.
По данным МЧС, существует также вероятность травматизма туристов вне горнолыжных трасс в районах схода снежных лавин.
Спасатели рекомендуют воздержаться от походов в горы в ближайшие дни, проявлять бдительность и осторожность.
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