В горах КЧР ожидается исключительная лавиноопасность

"В период с 21:30 24 марта до 18:00 26 марта 2018 года в горах республики ожидается исключительная лавиноопасность. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий не выше муниципального характера, связанных с повреждением в горных и предгорных районах автомобильных дорог, канатных дорог, строений, линий связи и электропередач", — говорится в сообщении ведомства. Управление МЧС по Карачаево-Черкесии (КЧР) распространило экстренное предупреждение об исключительной лавиноопасности в горах республики в ближайшие сутки.

По данным МЧС, существует также вероятность травматизма туристов вне горнолыжных трасс в районах схода снежных лавин.

Спасатели рекомендуют воздержаться от походов в горы в ближайшие дни, проявлять бдительность и осторожность.