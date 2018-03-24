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В Грузии выпал красный снег
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В Грузии выпал красный снег 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Синоптики утверждают, что подобные осадки не опасны для экологии.
На горнолыжном курорте Годердзи в Грузии выпал красноватый снег, сообщает агентство «Интерфакс».
В черноморский регион он пришел из Северной Африки и ряда стран Ближнего Востока.
Синоптики поспешили успокоить разволновавшихся граждан: эти осадки не представляют опасности для человеческой жизни, а цветными они становятся только благодаря тому, что в их состав попадает песок.
"Облачный фронт пришел на территорию края со стороны Средиземного моря, острова Крит и Северной Африки, где зафиксированы песчаные бури. Частицы пыли конденсировались в атмосфере, и прошел окрашенный дождь", — пояснил руководитель Краснодарского краевого гидрометцентра Андрей Бондарь.
Отмечается, что превышения предельно допустимых концентраций не наблюдается.
Подобные цветные осадки выпадают не в первый раз. Ранее цветной снег был также замечен в ряде районов Краснодарского края, а в пятницу дождь в переменку с красноватым снегом прошел в Тбилиси.
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