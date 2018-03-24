Ещё
В Аджарии выпал красный снег
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Аджарии выпал красный снег 

BFM.RU 38 минут назад
На горнолыжном курорте Годердзи в высокогорной Аджарии выпал красноватый снег. Это произошло из-за песчаных бурь в Северной Африке и в странах Ближнего Востока, сообщает «Интерфакс».
Воздушные потоки перенесли песок и мелкую пыль в черноморский регион. Синоптики отмечают, что мелкая пыль иногда и висит в воздухе — небо над несколькими регионами Грузии накануне было затянуто желтой дымкой. Дождь с частицами цветной пыли в пятницу прошел и в Тбилиси.
Осадки в виде снега и дождя красного и бурого цвета были отмечены в пятницу утром в ряде районов Краснодарского края, на территории Одесской области Украины выпал желтый и розовый снег. Специалисты просят не беспокоится, поскольку данное природное явление не опасно для людей.
BFM.RU: последние новости
Синоптики рассказали о погоде этим летом Красная поляна в Сочи стала желтой МЧС вновь не обнаружило превышения вредных веществ в воздухе близ свалки «Ядрово»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп готовится выслать российских дипломатов450
Москва уличила Лондон в разработке химоружия64
В ролик Кадырова попал объявленный в розыск бандит47
Васильева спасла умирающего Добронравова56
Над Крымским мостом нависла угроза616
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение