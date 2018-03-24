В Аджарии выпал красный снег 

На горнолыжном курорте Годердзи в высокогорной Аджарии выпал красноватый снег. Это произошло из-за песчаных бурь в Северной Африке и в странах Ближнего Востока, сообщает «Интерфакс».
Воздушные потоки перенесли песок и мелкую пыль в черноморский регион. Синоптики отмечают, что мелкая пыль иногда и висит в воздухе — небо над несколькими регионами Грузии накануне было затянуто желтой дымкой. Дождь с частицами цветной пыли в пятницу прошел и в Тбилиси.
Осадки в виде снега и дождя красного и бурого цвета были отмечены в пятницу утром в ряде районов Краснодарского края, на территории Одесской области Украины выпал желтый и розовый снег. Специалисты просят не беспокоится, поскольку данное природное явление не опасно для людей.