Волгоградские синоптики: «В конце марта в город может прийти весна»

Волгоградцы, получившие щедрую порцию снега и насчитав 50-е февраля, с большой опаской ждут новых капризов природы. Синоптики меж тем обещают, что уже к понедельнику в город придет настоящее потепление.

Подпрыгивая на кочках, трактор неспешно сгребает снег на узких улицах в центре города. Пешеходы осторожно семенят по скользким дорожкам и делают селфи рядом с занесенными снегом елями — картина, которая вызвала бы романтическое предновогоднее настроение в декабре, в конце марта кажется сбоем матрицы. — Утром — настоящая зима, а после обеда — потепление и лужи по колено, — возмущаются горожане.

Нотку оптимизма в безрадостную зимнюю погоду вносят только прогнозы волгоградских синоптиков. Если область еще присыплет остатками неизрасходованного за зиму снега, то Волгоград уже с завтрашнего дня начнет уверенно готовится к потеплению.

— В городе температура воздуха ночью опустится до 5–7 градусов мороза. А вот днем Волгоград будет таять при нуле градусов, — рассказывают метеорологи. — Погода понедельника даст надежду на окончательный приход весны — днем горожане будут согреваться при четырех градусах тепла.

Пока же волгоградцы советуют друг другу выходить из дома в резиновых сапогах и на всякий случай брать собой теплые варежки и зонты — разгадать хитрые погодные комбинации под силу под силу разве что опытным предсказателям.