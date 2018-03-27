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На Казань обрушится снежный циклон
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На Казань обрушится снежный циклон 

Казанский Портал 27 марта 2018
Гидрометцентр Татарстана сообщил о надвигающемся юго-западном циклоне. В течение недели ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, пишет портал мэрии.
Завтра днем температура воздуха в Казани составит -1 °C, а ночью резко подморозит до -13 °C.
Неделю назад специалисты Гидрометцентра измерили высоту сугробов. Оказалось, что в Казани и окрестностях они достигли 70 см (в два раза выше нормы). В случае резкого потепления возможны потопы.
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Казань продолжает борьбу с сугробами. За сутки вывезли тысячи тонн снега Дороги в Казани будут мыть с шампунем Высота сугробов в Казани достигла 70 см. Возможны потопы
 Ещё 5 источников 
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