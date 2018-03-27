На Казань обрушится снежный циклон

Гидрометцентр Татарстана сообщил о надвигающемся юго-западном циклоне. В течение недели ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, пишет портал мэрии.

Завтра днем температура воздуха в Казани составит -1 °C, а ночью резко подморозит до -13 °C.

Неделю назад специалисты Гидрометцентра измерили высоту сугробов. Оказалось, что в Казани и окрестностях они достигли 70 см (в два раза выше нормы). В случае резкого потепления возможны потопы.

Читайте также:

Переправу Аракчино — Верхний Услон закроют в течение недели

До конца века температура воздуха в Казани может повыситься на 5 градусов