Прогноз погоды в Беларуси доверят дипломированным синоптикам БГУ

Пoлоцке. Лабазнов обратил внимание на необходимость комплексного подхода к решению этой проблемы. Поэтому, по его словам, задача эта не из легких, особенно если учесть, что синоптики работают с самой непокорной и изменчивой материей — с погодой. Уже в текущем году планируется закупить четыре автометеостанции и установить их в Грoдно , Щучинe, Сoлигорске

Кстати, если следовать данным авторитетных синоптиков Союзного государства, у истории метеонаблюдений в наших странах возраст достаточно скромный — чуть более 130 лет. В России сейчас существует более тысячи метеостанций, из которых шесть круглосуточно следят за погодой в столице. А вот специализированное высшее учебное заведение, где готовят специалистов для одиннадцати часовых поясов РФ, пока только одно — Гидрометеорологический университет в Санкт-Петербурге . Правда, существуют еще специализированные кафедры на некоторых географических факультетах российских университетов.

Хороший синоптик должен быть своего рода стратегом и обладать минимум пятилетним опытом работы, чтобы прогнозы отличались большей точностью, считают специалисты. По их наблюдениям, роль человеческого фактора в составлении прогнозов погоды постоянно снижается, поскольку растет значение технологического инструментария.

Однако роль аналитика по-прежнему остается значительной. Тем более, что у каждого синоптика свой механизм составления прогнозов. Основным рабочим инструментом, как известно, у них является синоптическая карта региона страны. На ней изображено состояние погоды на определенной, как правило, довольно большой территории. Своя специфика существует и у метеослужбы вооруженных сил, информирует ТАСС

Сегодня военные синоптики получают метеоданные от орбитальных космических аппаратов с применением мобильных комплексов приема спутниковой информации. Они наблюдают за гидрометеорологической и ледовой обстановкой, анализируют собранные данные и передают их на командные пункты в обработанном виде для выполнения тех или иных задач. Так, для подготовки метеосводки, используемой для военной авиации, определяется количество облачности, высота нижней границы облаков, направление и скорость ветра, влажность воздуха и атмосферное давление.