Прогноз погоды в Беларуси доверят дипломированным синоптикам БГУ 

Лабазнов обратил внимание на необходимость комплексного подхода к решению этой проблемы. Поэтому, по его словам, задача эта не из легких, особенно если учесть, что синоптики работают с самой непокорной и изменчивой материей — с погодой. Уже в текущем году планируется закупить четыре автометеостанции и установить их в Грoдно, Щучинe, Сoлигорске и Пoлоцке.
Кстати, если следовать данным авторитетных синоптиков Союзного государства, у истории метеонаблюдений в наших странах возраст достаточно скромный — чуть более 130 лет. В России сейчас существует более тысячи метеостанций, из которых шесть круглосуточно следят за погодой в столице. А вот специализированное высшее учебное заведение, где готовят специалистов для одиннадцати часовых поясов РФ, пока только одно — Гидрометеорологический университет в Санкт-Петербурге. Правда, существуют еще специализированные кафедры на некоторых географических факультетах российских университетов.
Хороший синоптик должен быть своего рода стратегом и обладать минимум пятилетним опытом работы, чтобы прогнозы отличались большей точностью, считают специалисты. По их наблюдениям, роль человеческого фактора в составлении прогнозов погоды постоянно снижается, поскольку растет значение технологического инструментария.
Однако роль аналитика по-прежнему остается значительной. Тем более, что у каждого синоптика свой механизм составления прогнозов. Основным рабочим инструментом, как известно, у них является синоптическая карта региона страны. На ней изображено состояние погоды на определенной, как правило, довольно большой территории. Своя специфика существует и у метеослужбы вооруженных сил, информирует ТАСС.
Сегодня военные синоптики получают метеоданные от орбитальных космических аппаратов с применением мобильных комплексов приема спутниковой информации. Они наблюдают за гидрометеорологической и ледовой обстановкой, анализируют собранные данные и передают их на командные пункты в обработанном виде для выполнения тех или иных задач. Так, для подготовки метеосводки, используемой для военной авиации, определяется количество облачности, высота нижней границы облаков, направление и скорость ветра, влажность воздуха и атмосферное давление.
Кстати, прогноз о нелетной для немецкой авиации погоде дал возможность проведения военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, а использование знаний проходимости снежного покрова для танков в период обороны Москвы позволило определить сроки начала контрнаступления в декабре того же года. В России Гидрометцентр имеет свои подразделения в каждом регионе. Анализ данных о предотвращенном ущербе показывает, что прогнозы российских синоптиков позволяют уменьшить возможные экономические потери в среднем на 40%, в морской отрасли — на 15%, в строительстве — на 46%.