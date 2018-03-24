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В Самарской области упавшая с крыши ледяная глыба искорежила иномарку
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В Самарской области упавшая с крыши ледяная глыба искорежила иномарку 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
В Центральном районе Тольятти на улице Баныкина ледяная глыба, рухнувшая с крышы, серьезно повредила иномарку, пишет КТВ-Луч. Автомобиль, припаркованный у дома № 14, практически лишился своей задней части. К счастью, людей внутри не было. По словам директора Центра гражданской защиты Андрея Дербенева, обильные снегопады и перепады температур воздуха в дневные и ночные часы приводят к образованию на кровлях многоквартирных домов и прочих сооружений опасного снежного покрова. Поэтому горадминистрация просит не ходить в непосредственной близости от стен зданий, а также ограничить парковку автотранспорта в местах возможного схода наледи.
Фото: Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)
ТРК Губерния: последние новости
МЧС: жителям Самарской области следует внимательнее ходить рядом с высотными домами МЧС предупреждает об опасности выхода на лед Волги Более 500 единиц техники и 3-х тысяч человек очищают Самару от последствий снегопада
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