В Самарской области упавшая с крыши ледяная глыба искорежила иномарку 

В Центральном районе Тольятти на улице Баныкина ледяная глыба, рухнувшая с крышы, серьезно повредила иномарку, пишет КТВ-Луч. Автомобиль, припаркованный у дома № 14, практически лишился своей задней части. К счастью, людей внутри не было. По словам директора Центра гражданской защиты Андрея Дербенева, обильные снегопады и перепады температур воздуха в дневные и ночные часы приводят к образованию на кровлях многоквартирных домов и прочих сооружений опасного снежного покрова. Поэтому горадминистрация просит не ходить в непосредственной близости от стен зданий, а также ограничить парковку автотранспорта в местах возможного схода наледи.
Фото: Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)