В Самарской области упавшая с крыши ледяная глыба искорежила иномарку 

ТРК Губерния: последние новости

МЧС: жителям Самарской области следует внимательнее ходить рядом с высотными домами

МЧС предупреждает об опасности выхода на лед Волги

Более 500 единиц техники и 3-х тысяч человек очищают Самару от последствий снегопада