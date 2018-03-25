В воздухе Волоколамского района не зафиксировали превышения ПДК загрязняющих веществ

Замеры на содержание различных загрязняющих веществ в воздухе Волоколамского района Подмосковья не выявили превышения предельно допустимой их концентрации (ПДК), сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

По обращениям граждан на территории Волоколамского района проводится мониторинг состояния атмосферного воздуха. На 09:00 25 марта проведено 111 замеров: лабораторией ПСО-26 — 0 замеров; лабораторией ФГКУ «СПСЧ ФПС по МО» — 11 замеров; Роспотребнадзором — 15 замеров, ЦСООР Лидер — 14 замеров, Росприроднадзором — 71 замер.

«В результате проведенных экспресс-исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано. Угрозы для жителей города не выявлено», — говорится в сообщении.

Волоколамске развернут мобильный комплекс информирования и оповещения населения (МКИОН), на котором каждые 30 минут размещается информация о мониторинге атмосферного воздуха и проведенных работах по ликвидации сложившейся ситуации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.

На полигоне «Ядрово» уже запустили аэрозольные пушки для нейтрализации запаха и снижения концентрации активных органических соединений в воздухе. С 22 марта, по поручению губернатора, объемы завозимых на полигон отходов уменьшили в два раза. На объекте работает система видеоконтроля въезжающего транспорта.