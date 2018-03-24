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В растаявшем после снегопада Волгограде разлились легендарные лужи
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В растаявшем после снегопада Волгограде разлились легендарные лужи 

v1.ru 29 минут назад
Фото: v1.ru
После утреннего снегопада в Волгограде начался традиционный потоп. Огромные лужи разлились и на проезжей части, и на пешеходных дорожках.
— Улицу 50 лет Октября в Красноармейском районе Волгограда залило до самых краев, — рассказывают местные жители. — Чтобы не утонуть в этих речушках, горожанам приходится обходить лишний круг. Из-за неработающих ливневок такая история на этой улице повторяется после каждого потепления.
Растаявший снег вернул горожанам и легендарную лужу на улице 7-я Гвардейская. Успев отвыкнуть от походки с элементами эквилибристики, горожане вновь просачиваются по одинокой деревянной дощечке в центре большой лужи.
С утра горожане пожаловались и на сход снежных лавин. Почувствовав легкое послабление от погоды, глыбины начали падать на землю.
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