В растаявшем после снегопада Волгограде разлились легендарные лужи

После утреннего снегопада в Волгограде начался традиционный потоп. Огромные лужи разлились и на проезжей части, и на пешеходных дорожках.

— Улицу 50 лет Октября в Красноармейском районе Волгограда залило до самых краев, — рассказывают местные жители. — Чтобы не утонуть в этих речушках, горожанам приходится обходить лишний круг. Из-за неработающих ливневок такая история на этой улице повторяется после каждого потепления.

Растаявший снег вернул горожанам и легендарную лужу на улице 7-я Гвардейская. Успев отвыкнуть от походки с элементами эквилибристики, горожане вновь просачиваются по одинокой деревянной дощечке в центре большой лужи.

С утра горожане пожаловались и на сход снежных лавин. Почувствовав легкое послабление от погоды, глыбины начали падать на землю.