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МЧС рассказала об экологической обстановке в Волоколамском районе за сутки
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МЧС рассказала об экологической обстановке в Волоколамском районе за сутки 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Случаи превышения допустимых концентраций в воздухе на территории Волоколамского района Московской области не зафиксированы, сообщается на сайте МЧС России в воскресенье.
"В течение суток лабораториями ЦСООР «Лидер», ПСО-26, СПСЧ и Роспотребнадзора осуществлены замеры воздуха. Превышений предельно-допустимых концентраций не зафиксировано", — говорится в сообщении.
На территории подмосковного «Ядрово» в районе Волоколамска ранее ввели режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с мусорного полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
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