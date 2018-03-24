Клоп, уничтоживший мандарины в Абхазии, обнаружен в Сочи и Новороссийске 

Клоп, уничтоживший мандарины в Абхазии в прошлом году, обнаружен учеными на территории Сочи и Новороссийска, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.
Мраморный клоп в прошлом году уничтожил более половины урожая цитрусовых в Абхазии. Теперь же он замечен в Краснодарском крае, в частности, в Сочи.
Вредитель угрожает 100 видам растений. Уничтожать их он начнет с середины апреля, когда средняя температура превысит 15-20 градусов, поэтому специалисты рекомендуют уничтожать клопа сейчас, пока он неактивен.