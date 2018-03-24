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Клоп, уничтоживший мандарины в Абхазии, обнаружен в Сочи и Новороссийске
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Клоп, уничтоживший мандарины в Абхазии, обнаружен в Сочи и Новороссийске 

АиФ — Юг 57 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Клоп, уничтоживший мандарины в Абхазии в прошлом году, обнаружен учеными на территории Сочи и Новороссийска, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.
Мраморный клоп в прошлом году уничтожил более половины урожая цитрусовых в Абхазии. Теперь же он замечен в Краснодарском крае, в частности, в Сочи.
Вредитель угрожает 100 видам растений. Уничтожать их он начнет с середины апреля, когда средняя температура превысит 15-20 градусов, поэтому специалисты рекомендуют уничтожать клопа сейчас, пока он неактивен.
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