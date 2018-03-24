Красное на белом: в Самарскую область прилетели бабочки

Несколько жителей Самары раньше времени встретились с одним из главных символов лета — бабочками. Своей радостью от встречи с прекрасным они поделились в соцсетях.

Автора фото удивил прилет бабочки ранней весной

— Проснулась, — коротко пояснил автор фото.

Как оказалось, яркие насекомые и раньше прилетали к горожанам.

Бабочка-капустница прилетела 7 января

— Настоящее рождественское чудо! Она потом еще две недели гостила у нас, пыталась взлететь, но не получалось, — рассказала местная жительница.

Вместе с бабочками в 63 регион прибыли и божьи коровки.

Жители Самары встретил божью коровку в нацпарке

— Зима, холод, а тут божья коровка в Самарской Луке! Температура -10 градусов, но припекало солнце. Может, божья коровка перепутала сезоны? — поделился впечатлениями автор этого фото. — Думаю, она удивилась не меньше, чем я.

Если верить народным приметам, то прилет бабочек означает хорошие новости.