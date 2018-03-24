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Красное на белом: в Самарскую область прилетели бабочки
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Красное на белом: в Самарскую область прилетели бабочки 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Несколько жителей Самары раньше времени встретились с одним из главных символов лета — бабочками. Своей радостью от встречи с прекрасным они поделились в соцсетях.
Автора фото удивил прилет бабочки ранней весной
— Проснулась, — коротко пояснил автор фото.
Как оказалось, яркие насекомые и раньше прилетали к горожанам.
Бабочка-капустница прилетела 7 января
— Настоящее рождественское чудо! Она потом еще две недели гостила у нас, пыталась взлететь, но не получалось, — рассказала местная жительница.
Вместе с бабочками в 63 регион прибыли и божьи коровки.
Жители Самары встретил божью коровку в нацпарке
— Зима, холод, а тут божья коровка в Самарской Луке! Температура -10 градусов, но припекало солнце. Может, божья коровка перепутала сезоны? — поделился впечатлениями автор этого фото. — Думаю, она удивилась не меньше, чем я.
Если верить народным приметам, то прилет бабочек означает хорошие новости.
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