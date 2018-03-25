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Метели и мокрый снег: в МЧС Прикамья попросили жителей быть осторожными на улице
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Метели и мокрый снег: в МЧС Прикамья попросили жителей быть осторожными на улице 

59.ru 57 минут назад
Фото: 59.ru
В Прикамье начало недели будет теплым, но снежным и ветреным. МЧС предупреждает жителей о сильном ветре и снеге. На улице необходимо быть осторожными.
25 и 26 марта в Пермском крае ожидается облачная погода, ночью снег. В северных районах края снегопад будет сильным, на юге слабее. Днем метель, мокрый снег, гололед.
Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду с порывами 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -6, -11°, днем +2, -3°.
— На улице не стойте рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями, — призывают в МЧС. — Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.
Ранее мы рассказывали, как двое автоинспекторов пришли на помощь водителю, который на трассе замерзал в сломанной машине.
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