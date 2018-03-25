Метели и мокрый снег: в МЧС Прикамья попросили жителей быть осторожными на улице

В Прикамье начало недели будет теплым, но снежным и ветреным. МЧС предупреждает жителей о сильном ветре и снеге. На улице необходимо быть осторожными.

25 и 26 марта в Пермском крае ожидается облачная погода, ночью снег. В северных районах края снегопад будет сильным, на юге слабее. Днем метель, мокрый снег, гололед.

Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду с порывами 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -6, -11°, днем +2, -3°.

— На улице не стойте рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями, — призывают в МЧС. — Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.