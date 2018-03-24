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ГИБДД предупреждает о гололеде на трассах в Прикамье
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ГИБДД предупреждает о гололеде на трассах в Прикамье 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В ближайшие сутки в Пермском крае ожидается повышение температуры до 0 градусов. Из-за этого на дорогах возможно образование гололеда.
По данным Гидрометцентра, в субботу и воскресенье в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны небольшие снегопады. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до —7…—12 градусов. При этом днем потеплеет до 0…+1 градусов.
Из-за погодных условий и резкого потепления в дневные часы на многих загородных трассах возможно образование гололеда. В МЧС предупреждают, что в ближайшие сутки сохранится высокая вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничений в движении транспорта по всей территории Пермского края.
— Водители, будьте внимательны и осторожны на трассе. Соблюдайте правила дорожного движения и не превышайте разрешенную скорость, — обращаются к участникам движения в ГИБДД.
Ранее в ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что вплоть до конца марта на севере края ожидается преобладание зимнего характера погоды, а на юге начнутся первые оттепели.
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