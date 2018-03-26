Будет метель и гололед: МЧС предупредило об ухудшении погоды в Прикамье

26 и 27 марта в Пермском крае будет снегопад, порывистый ветер и гололед. Об этом сообщает региональное МЧС. В ведомстве советуют пермякам держаться подальше от проводов, рекламных щитов и других конструкций, которые могут упасть из-за ветра.

— В понедельник и во вторник в Прикамье ожидается облачная погода с прояснениями, в некоторых районах будет сильный снегопад, в других — слабый. Ветер будет дуть с северо-запада, в порывах его скорость может достигать 15 м/c. Возможна небольшая метель и гололед. Температура воздуха в большинстве районов окажется в пределах -3°…8° С, на севере столбик термометра может опуститься до -13°, а на юге достичь +1°.

Ранее 59.ru рассказал о погоде на всю рабочую неделю. По прогнозам метеорологов, температура со знаком + возможна только в понедельник, во все остальные дни значения на градуснике будут отрицательными.