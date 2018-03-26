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Будет метель и гололед: МЧС предупредило об ухудшении погоды в Прикамье
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Будет метель и гололед: МЧС предупредило об ухудшении погоды в Прикамье 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
26 и 27 марта в Пермском крае будет снегопад, порывистый ветер и гололед. Об этом сообщает региональное МЧС. В ведомстве советуют пермякам держаться подальше от проводов, рекламных щитов и других конструкций, которые могут упасть из-за ветра.
— В понедельник и во вторник в Прикамье ожидается облачная погода с прояснениями, в некоторых районах будет сильный снегопад, в других — слабый. Ветер будет дуть с северо-запада, в порывах его скорость может достигать 15 м/c. Возможна небольшая метель и гололед. Температура воздуха в большинстве районов окажется в пределах -3°…8° С, на севере столбик термометра может опуститься до -13°, а на юге достичь +1°.
Ранее 59.ru рассказал о погоде на всю рабочую неделю. По прогнозам метеорологов, температура со знаком + возможна только в понедельник, во все остальные дни значения на градуснике будут отрицательными.
59.ru: последние новости
Прохладно и снежно: публикуем прогноз погоды в Прикамье на рабочую неделю В Перми выбрали дороги для ямочного ремонта: публикуем карту «Будет последняя морозная ночь»: в Прикамье идет потепление
 Ещё 4 источника 
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