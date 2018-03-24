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Первые грачи и скворцы прилетели в Московский регион
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Первые грачи и скворцы прилетели в Московский регион 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москву и Подмосковье вернулись грачи, еще в столице появились первые скворцы, сообщил РИАМО в субботу председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин.
«В Москву и Московскую область прилетели грачи 16-17 марта, и буквально пару дней назад видели первых скворцов, насколько я помню, только в столице. Грачей пока немного, а скворцов совсем мало, но первые уже появились», — сказал орнитолог.
По его словам, птицы вернулись в этом году намного позже, чем в прошлом.
«В этом году, безусловно, позднее, чем было в прошлом году — тогда была очень ранняя весна, грачи вообще прилетели в феврале, а скворцы, жаворонки, зяблики, чибисы вернулись в первую декаду марта. Это довольно рано. В этом году весна, безусловно, поздняя», — добавил Зубакин.
Он отметил, что в этом году первые скворцы вернулись в 20-х числах марта — это сроки, которые являются традиционными для перелетных птиц. Массового прилета скворцов не наблюдается. Птицы, которые прилетают в регион первыми, сильно зависимы от погоды, от схода снега.
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