Сильные ветры в Армении: поврежденные крыши, упавшее на автомобиль дерево

ЕРЕВАН , 24 мар — Sputnik . Сильные ветры практически по всей территории Армении стали неприятным сюрпризом для жителей. Согласно прогнозам метеорологов, порывы ветра в Шираке, Лори, Тавуше, Гегаркунике, Сюнике и Арцахе 24-25 марта могут достичь 30-35 метров в секунду.

Уже есть информация о поврежденных крышах домов в Ванадзоре. Еще одно ЧП произошло в Ереване, где ветер повалил дерево, которое упало на стоящий поблизости автомобиль.

По словам начальника Центра кризисного управления МЧС Ованнеса Хангельдяна, ведомство заранее предупредило население об ураганном ветре. Основную опасность представляют собой не столь прочные строительные конструкции, которые могут попросту упасть на людей.

"Рекомендуем гражданам выходить из дома только при крайней необходимости, а, находясь на улице, максимально дистанцироваться от рекламных щитов и деревьев", — сказал Хангельдян Sputnik Армения. По его словам, МЧС несет службу в усиленном режиме.

Помимо повреждения крыш, существует также угроза тепличным хозяйствам. Мощный ветер может попросту снести теплицы и обвалить металлические каркасы.

Мы попросили прокомментировать ситуацию и заместителя министра сельского хозяйства Армении Самвела Арутюняна. Он сейчас находится в г. Варденисе Гегаркуникской области. По словам Арутюняна, на данный момент опасности серьезных разрушений нет. «Мы ранее призывали, просили наших граждан принять должные меры для защиты теплиц и деревьев от сильного ветра. Мы направили сотрудников в различные регионы с целью организации работы на месте», — сказал замглавы Минсельхоза

Также чиновник заявил, что аномально теплая погода в эти дни не угрожает сельскохозяйственным культурам и плодовым деревьям.

"Сейчас у нас нормальная весенняя погода, угрозы заморозков нет. А в апреле и мае будут обильные осадки, что снимает угрозу засухи", — отметил Арутюнян.