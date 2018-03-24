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Ветер сорвал кровлю и бросил на асфальт в Новосибирске
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Ветер сорвал кровлю и бросил на асфальт в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Судя по фото, в этом здании находится вход в метро «Красный проспект». Читатели паблика пишут: «Я так понимаю, там по пять саморезов на листик было прикручено?», «Ходи — оглядывайся!», «А ведь могло и голову срезать, как в Бердске в прошлый раз рекламой. Отец закрыл собой сына. Сын внутри защищен остался, а отцу голову с плеч».
Напомним, 7 марта, в 9.30 у второго подъезда дома на улице Энгельса, 23 в Новосибирске на детскую коляску упала большая сосулька вместе с комом снега с крыши. Ребенка в ней не было, однако транспортное средство ремонту не подлежит.
«По счастливой случайности ребенка в ней не было: отец вынес коляску и ждал мать с малышом, — сообщает паблик «Инцидент Новосибирск». — Мужчина успел отскочить и не получил травм. Отметим, что удар был достаточно сильный — коляска сломалась.
Районы Новосибирской области приходили в себя после урагана в ночь с 11 на 12 января. Сильный ветер отличился массовыми отключениями света, переметами и перевернутыми новогодними елками. Выяснилось, что обошлось без серьезных последствий. Чего нельзя сказать о столице региона. В Новосибирске жертвой разыгравшейся 11 января непогоды стал водитель Toyota Fielder. Проезжая мимо одного из зданий на улице Фабричной, автомобиль угодил под сорванную порывом ветра крышу. Мужчина скончался на месте, его невеста, ехавшая рядом, осталась жива.
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