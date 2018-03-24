Ветер сорвал кровлю и бросил на асфальт в Новосибирске

Судя по фото, в этом здании находится вход в метро «Красный проспект». Читатели паблика пишут: «Я так понимаю, там по пять саморезов на листик было прикручено?», «Ходи — оглядывайся!», «А ведь могло и голову срезать, как в Бердске в прошлый раз рекламой. Отец закрыл собой сына. Сын внутри защищен остался, а отцу голову с плеч».

Напомним, 7 марта, в 9.30 у второго подъезда дома на улице Энгельса, 23 в Новосибирске на детскую коляску упала большая сосулька вместе с комом снега с крыши. Ребенка в ней не было, однако транспортное средство ремонту не подлежит.

«По счастливой случайности ребенка в ней не было: отец вынес коляску и ждал мать с малышом, — сообщает паблик «Инцидент Новосибирск». — Мужчина успел отскочить и не получил травм. Отметим, что удар был достаточно сильный — коляска сломалась.