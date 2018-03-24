Кто на Ямале разгребет снежные завалы?

После недавних ЧП с детьми в Тарко-Сале и Мужах «Красный Север» оглядел ямальские дворы и улицы. И узнал, как справляются коммунальщики со снегом, которого нынче вдоволь. В трагической гибели 11-летней девочки под грудой снега разбираются следственные органы. Глава Пуровского района Андрей Нестерук поручил коммунальщикам тщательно проверить состояние дворов и крыш, а также заострил внимание на профилактической работе с детьми и взрослыми. Выясняют следователи и обстоятельства происшествия в Мужах. Там снег с крыши обрушился на двух школьников, у мальчишек — ссадины и сотрясение мозга. Заместитель главы администрации Шурышкарского района Степан Семяшкин назвал главной проблемой нечищеных крыш дефицит промышленных альпинистов и техники. Вмешивается и погода, ветер дует практически ежедневно. В четверг после обеда замглавы осмотрел «крышное» хозяйство. Кровли соцобъектов постараются освободить от «шапок» в ближайшее время. А как обстоят дела в других муниципалитетах?

НОЯБРЬСК

Горожан просят сообщать, где не вывозят снег

Уборка во дворах и с козырьков подъездов, вывоз осадков на полигон — вопрос номер один для властей нефтяной столицы Ямала.

— Наша задача подготовиться к паводковому периоду. Составлен список опасных территорий, где скопилось большое количество снега, а также мест, где из-за этого ограничена видимость дороги. Уже сейчас мы начнем проверять качество очистки козырьков подъездов домов от снежных масс и сосулек, а также вывоза осадков, — приводит слова заместителя главы администрации Андрея Власова пресс-служба. Тем организациям, которые недобросовестно отнесутся к уборке, будут выданы предписания по устранению недостатков, ответственность — вплоть до административной.

Начальник управления ЖКХ ТЭС Сергей Пархомчук сообщил, что четыре крупные управляющие компании заключили договоры на вывоз снега на полигон. Вызывают опасение товарищества собственников жилья, у которых на обслуживании по одному дому. Многие из них не предоставили данные о вывозе снега.

Напомним, в конце декабря 2017-го Городская Дума утвердила новую редакцию правил благоустройства, в них прописано, что юрлицу за несвоевременную уборку снега «грозит» предупреждение либо штраф от 25 до 50 тысяч рублей. Повторное нарушение обойдется компании еще дороже — от 55 до 100 тысяч рублей. В прошлом году составлены три административных протокола.

Власти готовы оказать содействие предприятиям ЖКХ: при необходимости предоставят спецтехнику. Сообщить о складировании снега во дворах можно в управление ЖКХ ТЭС по телефону: 361-067.

НОВЫЙ УРЕНГОЙ

Завалам не дают залеживаться

Несмотря на ветра и метели, снегоуборочная техника в газовой столице пашет регулярно. Особо внимание — дворовым территориям и дорогам.

Олег Павлов , заместитель начальника департамента городского хозяйства, отметил, что процесс идет в плановом режиме.

— Заранее оговариваем с управляющими компаниям время уборки, обязательно указываем на особые участки, где необходимо отработать быстро и качественно, — рассказал Олег Владимирович. — Это в первую очередь территории детских садов и образовательных учреждений. Мы всегда акцентируем внимание коллег на этих участках и по уборке снега с крыш, чтобы все проходило в период отсутствия детей.

Так же очищаются крыши жилых домов, в момент работ огороженные участки охраняют сотрудники и мастера смены

— Собранный снег пытаемся не «складировать» и просим вывозить за город, — уточняет Олег Павлов. — Хотя по положению УК дана возможность убрать снежные горы в течение трех дней.

КРАСНОСЕЛЬКУП Осадки «депортируют» за околицу

В Красноселькупе стараются не собирать белоснежные холмы, моментально вывозя их за село.

— В нашей вотчине уборка придомовых территорий и очистка снега с крыш, — рассказали в местной управляющей компании. — Ледовые сталактиты, образующиеся после таяния морозными ночами, сбиваем специальным приспособлением.

Снегоуборочной техники вполне хватает, чтобы освободить небольшое село от зимних осадков.

— Мы регулярно следим за состоянием наших площадей, чтобы избежать недовольства селян и не допустить роковых ситуаций, — заявили сотрудники компании.

МУРАВЛЕНКО

Грейдеры на улицах пыхтят с пяти утра

Качество снегоуборки помогают повысить сигналы от граждан, пока к подрядчикам нареканий нет.

Олег Раджабов, начальник отдела благоустройства и ЖКХ профильного управления городской администрации, отметил, что после случившегося в Тарко-Сале контроль усилен. Представителей управляющих организаций и ТСЖ собрали и напомнили об обязанностях.

— Работа ведется постоянно. С января начинается очистка кровель балконов, козырьков, входных крылец. Все это находится на контроле управления по ГО и ЧС. Ежедневно проводятся совместные объезды территорий. Внимание не только многоквартирным домам, но и объектам соцкультбыта, в том числе магазинам, — отметил собеседник.