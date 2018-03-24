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Из-за непогоды в Татарстане ГИБДД советует не выезжать за пределы населенных пунктов
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Из-за непогоды в Татарстане ГИБДД советует не выезжать за пределы населенных пунктов 

Казанский репортер 40 минут назад
Фото: Казанский репортер
Госавтоинспекция республики не рекомендует водителям выезжать за пределы населенных пунктов и, по возможности, отложить поездки. Причиной тому стала непогода, которая ожидается вечеру 24 марта. Синоптики прогнозируют плохую видимость из-за мокрого снега и гололед, вместе с тем похолодание может привести к возникновению гололеда на дорогах. В ГИБДД МВД по РТ призывают водителей к осторожности и внимательности. — Пешеходам для обеспечения безопасности в условиях недостаточной видимости, обусловленных осадками, при переходе дорог, движению по краю проезжей части или обочинам необходимо использовать световозвращающие элементы и обеспечить их видимость водителями, — сообщили в пресс-службе госавтоинспекции.
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