В Тяньцзине объявлен «желтый» уровень предупреждения в связи с загрязнением воздуха

Тяньцзинь , 24 марта / Синьхуа / — В субботу в городе Тяньцзинь на севере Китая был объявлен «желтый» уровень предупреждения в связи с загрязнением воздуха, которое ожидается в воскресенье.

По прогнозам специалистов, качество воздуха в городе не будет улучшаться вплоть до среды.

"Желтый" уровень предупреждения означает, что индекс качества воздуха /AQI/ будет держаться на уровне выше 200 в течение не менее 48 часов. В период действия «желтого» уровня тревоги ограничиваются выбросы предприятий и приостанавливаются строительные работы. Данные ограничения вступают в силу в воскресенье в 00:00.

Сообщается, что в воскресенье утром AQI в некоторых районах Тяньцзиня будет превышать 300. -0-