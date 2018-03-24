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В Тяньцзине объявлен «желтый» уровень предупреждения в связи с загрязнением воздуха
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В Тяньцзине объявлен «желтый» уровень предупреждения в связи с загрязнением воздуха 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тяньцзинь, 24 марта /Синьхуа/ — В субботу в городе Тяньцзинь на севере Китая был объявлен «желтый» уровень предупреждения в связи с загрязнением воздуха, которое ожидается в воскресенье.
По прогнозам специалистов, качество воздуха в городе не будет улучшаться вплоть до среды.
"Желтый" уровень предупреждения означает, что индекс качества воздуха /AQI/ будет держаться на уровне выше 200 в течение не менее 48 часов. В период действия «желтого» уровня тревоги ограничиваются выбросы предприятий и приостанавливаются строительные работы. Данные ограничения вступают в силу в воскресенье в 00:00.
Сообщается, что в воскресенье утром AQI в некоторых районах Тяньцзиня будет превышать 300. -0-
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