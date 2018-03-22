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Онлайн‐табло с данными мониторинга состояния воздуха появится в Волоколамске
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Онлайн‐табло с данными мониторинга состояния воздуха появится в Волоколамске 

360tv.ru 22 марта 2018
Фото: 360tv.ru
По просьбе жителей Волоколамского района в центре города установят табло с онлайн-мониторингом воздуха. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Таким образом знать о выбросах можно будет заранее.
Жители попросили в центре города сделать постоянно действующее табло и  онлайн-мониторинг
всего, что происходит с воздухом. Если даже будут выбросы, жители хотят об этом знать заранее. Эта работа тоже будет нами организована, я обратился к МЧС — постоянно действующая передвижная лаборатория будет установлена в центре города Волоколамска
— Андрей Воробьев.
Глава региона также рассказал, что полигон «Ядрово», на который жалуются жители, закроют на следующей неделе. Затем начнется активная фаза его рекультивации. Он напомнил, что мусор на полигон привозили 40 лет, поэтому за один день решить проблему невозможно.
Вчера у нас был непростой разговор с жителями Волоколамска. На следующей неделе мы закроем «Ядрово» и приступим к активной фазе его рекультивации. Мусор сюда свозили почти 40 лет, от неприятного запаха невозможно избавиться за один день. Мы понимаем жителей и делаем все, чтобы ликвидировать то, что копилось годами
— Андрей Воробьев.
Кроме того, 21 марта власти и инициативная группа выработали шаги для ликвидации запаха, для этого нагрузку на полигон снизят вдвое. Спецпредставителем для контроля ситуации назначили Александра Чупракова, который будет работать в Волоколамске ежедневно. Он выслушает все обращения жителей. «Все работы по дегазации мы завершим к 15 июня, и город задышит свободно. Я это гарантирую», — заключил Воробьев.
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