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В Перми выбрали дороги для ямочного ремонта: публикуем карту
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В Перми выбрали дороги для ямочного ремонта: публикуем карту 

59.ru 57 минут назад
Фото: 59.ru
Подрядные организации приступили к первым в этом году ямочным ремонтам. В администрации города обещают начать полноценную профилактику дорог с приходом теплой погоды.
В этом году ямочный ремонт в городе начался с Индустриального района. Технология предусматривает заделку трещин и выбоин литым асфальтом. Подрядчик провел работы на улицах Леонова, 9 Мая, Стахановской, Карпинского, Архитектора Свиязева.
— Такой экспресс-ремонт позволит продлить срок службы асфальтового покрытия и защитить его от повреждений, которые могут вызывать перепады температуры, — поясняют в пресс-службе мэрии.
В отличие от Индустриального в Орджоникидзевском районе подрядчики начали использовать технологию холодной асфальтобетонной смеси. В администрации рассказали, что она позволяет сохранить дороги в нормативном состоянии в период перепадов температур, характерных для начала весны. Так, с помощью холодного асфальта подрядчик восстановил дорожное покрытие на участке улицы Первомайская от улицы Менжинского до улицы Щербакова, кольцевой развязке на улице Набержной, улицах Писарева, Карбышева.
С приходом теплой и сухой погоды дорожники займутся полноценным ремонтом улиц в остальных частях города. Профилактика проезжей части пройдет на Коммунальном мосту, улицах Луначарского, Клары Цеткин, Гусарова, Запорожской, Ким, Лебедева, Боровая, Окулова. По данным портала «Управляем вместе», текущий ремонт запланирован на участках улиц Островского и Революции, Газеты Звезда, Мильчакова, Попова, 1-ая красноармейская, Максима Горького, Подлесная, Белинского.
Кроме текущего ремонта в 2018 году в городе стартует капитальный ремонт дорог. Полный список ремонтируемых улиц — в нашем материале.
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