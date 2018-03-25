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Пришло тепло: как маленькие тюлени радуются солнцу
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Пришло тепло: как маленькие тюлени радуются солнцу
Sputnik Молдова
23 минуты назад
Фото:
Sputnik Молдова
Комментарии
Пришло долгожданное тепло. Детеныши тюленей нежатся в лучах солнца на побережье Балтийского моря. Смотрите на видео, как ведут себя маленькие тюлени.
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