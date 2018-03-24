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Дороги Волгограда покрылсь слоем снежной каши
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Дороги Волгограда покрылсь слоем снежной каши 

v1.ru 27 минут назад
Фото: v1.ru
Дороги Волгограда замело толстым слоем снега, который после небольшой оттепели превратился в склизкую кашу.
— С утра под снегом лежали и Первая, и Вторая Продольная, — рассказывает водитель Петр Веселов. — Говорить о том, что коммунальщики доехали до второстепенных дорог в центре города, к сожалению, даже не приходится. Местами на этой каше автомобиль начинает капризничать и буксовать.
Накануне дорожники, ответственные за федеральные трассы, предупреждали водителей об очередном погодном капризе — по словам синоптиков, магистрали укроет снегом и корочкой опасного льда.
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