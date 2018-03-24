Раздетый мужчина на улице стал поводом для обсуждения среди челябинцев

Мужчина, гуляющий по городу с обнажённым торсом, стал поводом для обсуждения среди челябинцев, фотографией горожане поделились в соцсети.

Не боящегося холода человека заметили жители Ленинского района. Горожане начали выдвигать предположения относительно того, почему мужчина вышел на улицу в таком виде.

«Это то чувство, что думаешь — уже лето наступило», — написал один из участников обсуждения.

«Может в карты проиграл, всякое бывает», — высказал свою версию другой челябинец.

«Главное в носках, ноги в тепле!», — заметил ещё один комментатор.

«Видимо он на севере жил, а такая погода для него жара», — предположил другой пользователь.

В комментариях нашлось достаточно много горожан, которые сообщили, что видят мужчину практически ежедневно.

«Мужчина с великой силой духа! Очень часто попадается вдоль Новороссийской и Гагарина. Занимается пробежками. По-моему, у него протез руки. В хорошей физической форме. Мог бы быть всем примером», — написала жительница города.

«И что такого. Много таких. Я тетю видел, в центре живет. Она в любую погоду выходит в купальнике, делает зарядку на улице и обливается водой. Помню, шёл в универ, было -30 она обивалась. Бррррр мне чуть плохо не стало», — отметил ещё один участник обсуждения.