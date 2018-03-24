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Раздетый мужчина на улице стал поводом для обсуждения среди челябинцев
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Раздетый мужчина на улице стал поводом для обсуждения среди челябинцев 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Мужчина, гуляющий по городу с обнажённым торсом, стал поводом для обсуждения среди челябинцев, фотографией горожане поделились в соцсети.
Не боящегося холода человека заметили жители Ленинского района. Горожане начали выдвигать предположения относительно того, почему мужчина вышел на улицу в таком виде.
«Это то чувство, что думаешь — уже лето наступило», — написал один из участников обсуждения.
«Может в карты проиграл, всякое бывает», — высказал свою версию другой челябинец.
«Главное в носках, ноги в тепле!», — заметил ещё один комментатор.
«Видимо он на севере жил, а такая погода для него жара», — предположил другой пользователь.
В комментариях нашлось достаточно много горожан, которые сообщили, что видят мужчину практически ежедневно.
«Мужчина с великой силой духа! Очень часто попадается вдоль Новороссийской и Гагарина. Занимается пробежками. По-моему, у него протез руки. В хорошей физической форме. Мог бы быть всем примером», — написала жительница города.
«И что такого. Много таких. Я тетю видел, в центре живет. Она в любую погоду выходит в купальнике, делает зарядку на улице и обливается водой. Помню, шёл в универ, было -30 она обивалась. Бррррр мне чуть плохо не стало», — отметил ещё один участник обсуждения.
Добавим, что в субботу 24 марта в Челябинске становилась довольно тёплая погода: в дневные часы синоптики прогнозируют до +1 градуса. Отметим, что похожего мужчину горожане замечали и перед Новым годом, когда температура воздуха была ниже.
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