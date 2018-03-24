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Ночью-зима, днём-весна: в выходные на Орловщине потеплеет
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Ночью-зима, днём-весна: в выходные на Орловщине потеплеет 

РИА 57 30 минут назад
Фото: РИА 57
В эти выходные в Орловскую область на место циклона с атмосферными фронтами, смещающегося на восток, придет антициклон, который принесет с собой сухую, малооблачную погоду.
Ночные температуры пока останутся отрицательными, но уже в дневные часы заметно потеплеет. Сегодня, 24 марта, сохранится переменная облачность. Местами небольшой (1-2 мм) снег.
Ветер юго-западный, с переходом на северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составила -7.. -12°С. Днем столбики термометров покажут-3.. +2°С. Атмосферное давление 735 мм р/с будет расти и достигнет к вечеру 741 мм р/с.
Сообщение Ночью-зима, днём-весна: в выходные на Орловщине потеплеет появились сначала на РИА 57.
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