Ночью-зима, днём-весна: в выходные на Орловщине потеплеет

В эти выходные в Орловскую область на место циклона с атмосферными фронтами, смещающегося на восток, придет антициклон, который принесет с собой сухую, малооблачную погоду.

Ночные температуры пока останутся отрицательными, но уже в дневные часы заметно потеплеет. Сегодня, 24 марта, сохранится переменная облачность. Местами небольшой (1-2 мм) снег.

Ветер юго-западный, с переходом на северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составила -7.. -12°С. Днем столбики термометров покажут-3.. +2°С. Атмосферное давление 735 мм р/с будет расти и достигнет к вечеру 741 мм р/с.