В Ростовской области выпали осадки с рыжей пылью

Сегодня ночью на территории нашего региона выпали необычные осадки, которые сильно удивили местных жителей. На припаркованных машинах и на подоконниках люди обнаружили мелкие оранжевые пятна, которые вызвали у некоторых настоящую тревогу.

— Рыжую пыль заметили не только в Ростовской области . От нее начала шелушиться кожа на пальцах и появился кашель. По ощущениям — кирпич, перетертый в пыль, но как он оказался на всех гладких поверхностях? — задался вопросом ростовчанин Олег Ляхов, разместивший в соцсетях фотографии необычного природного явления.

— Выглянула с утра в окно, а на подоконнике и козырьке подъезда — оранжевые пятна. Потерла пальцами, и на них остался след. Сначала подумала, что подозрительную пыль занесло с ближайшей стройки, но засомневалась, ведь строительные работы велись и раньше, но таких загрязнений до сегодняшнего дня не было, — рассказала горожанка Алина Терёхина.

Подобное природное явление наблюдали накануне в Краснодарском крае , в частности, в горах. В интернете появилось множество снимков, где люди катаются на лыжах и сноубордах по оранжевому снегу.

Вот такие пейзажи зафиксировали посетители горнолыжного курорта «Роза Хутор»

В регионе началась настоящая паника. Некоторые предположили, что в атмосферу произошел выброс с местного химзавода в Белореченске , однако руководство предприятия эту информацию опровергло. Объяснить природную аномалию удалось синоптикам, которые утверждают, что рыжий снег появился благодаря африканской песчаной буре.

— Да, в ряде районов Кубани в пятницу утром выпали осадки в виде снега и дождя красного и бурого цветов. В этом виноват облачный фронт, пришедший на территорию края со стороны Средиземного моря, острова Крит и Северной Африки, где зафиксированы песчаные бури. Частицы пыли конденсировались в атмосфере, поэтому прошел окрашенный дождь, — прокомментировал руководитель Краснодарского краевого Гидрометцентра Андрей Бондарь.

Он добавил, что выпавшие осадки «не являются химическими и не представляют опасности для жизни и здоровья людей».