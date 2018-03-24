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В Ростовской области выпали осадки с рыжей пылью
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В Ростовской области выпали осадки с рыжей пылью 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Сегодня ночью на территории нашего региона выпали необычные осадки, которые сильно удивили местных жителей. На припаркованных машинах и на подоконниках люди обнаружили мелкие оранжевые пятна, которые вызвали у некоторых настоящую тревогу.
— Рыжую пыль заметили не только в Ростовской области. От нее начала шелушиться кожа на пальцах и появился кашель. По ощущениям — кирпич, перетертый в пыль, но как он оказался на всех гладких поверхностях? — задался вопросом ростовчанин Олег Ляхов, разместивший в соцсетях фотографии необычного природного явления.
— Выглянула с утра в окно, а на подоконнике и козырьке подъезда — оранжевые пятна. Потерла пальцами, и на них остался след. Сначала подумала, что подозрительную пыль занесло с ближайшей стройки, но засомневалась, ведь строительные работы велись и раньше, но таких загрязнений до сегодняшнего дня не было, — рассказала горожанка Алина Терёхина.
Подобное природное явление наблюдали накануне в Краснодарском крае, в частности, в горах. В интернете появилось множество снимков, где люди катаются на лыжах и сноубордах по оранжевому снегу.
Вот такие пейзажи зафиксировали посетители горнолыжного курорта «Роза Хутор»
В регионе началась настоящая паника. Некоторые предположили, что в атмосферу произошел выброс с местного химзавода в Белореченске, однако руководство предприятия эту информацию опровергло. Объяснить природную аномалию удалось синоптикам, которые утверждают, что рыжий снег появился благодаря африканской песчаной буре.
— Да, в ряде районов Кубани в пятницу утром выпали осадки в виде снега и дождя красного и бурого цветов. В этом виноват облачный фронт, пришедший на территорию края со стороны Средиземного моря, острова Крит и Северной Африки, где зафиксированы песчаные бури. Частицы пыли конденсировались в атмосфере, поэтому прошел окрашенный дождь, — прокомментировал руководитель Краснодарского краевого Гидрометцентра Андрей Бондарь.
Он добавил, что выпавшие осадки «не являются химическими и не представляют опасности для жизни и здоровья людей».
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