Загородные трассы Красноярска превратились в каток

Красноярске загородные трассы превратились в каток, предупреждают в региональном ГИБДД

Плюсовые температуры днем, дождь, снег и ночные заморозки не прошли незаметно. В итоге на дорогах образовалась гололедица. Автомобили не могут на скользкой дороге заехать в гору. Полицейские просят водителей воздержаться от дальних поездок, соблюдать скоростной режим и не идти на обгон.

«Будьте внимательны на загородных автодорогах в утреннее и вечерние время. Наряды ДПС ориентированы на оказание содействия участникам дорожного движения», — сообщают в ГИБДД.

Кстати, вечером 23 марта город встал в 9-бальные пробки. Причиной заторов также мог стать гололед. Скользко на дорогах будет и 25 марта, поэтому начало рабочей недели может также начаться с заторов на дорогах.