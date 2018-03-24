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Загородные трассы Красноярска превратились в каток
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Загородные трассы Красноярска превратились в каток 

АиФ Красноярск 34 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске загородные трассы превратились в каток, предупреждают в региональном ГИБДД.
Плюсовые температуры днем, дождь, снег и ночные заморозки не прошли незаметно. В итоге на дорогах образовалась гололедица. Автомобили не могут на скользкой дороге заехать в гору. Полицейские просят водителей воздержаться от дальних поездок, соблюдать скоростной режим и не идти на обгон.
«Будьте внимательны на загородных автодорогах в утреннее и вечерние время. Наряды ДПС ориентированы на оказание содействия участникам дорожного движения», — сообщают в ГИБДД.
Кстати, вечером 23 марта город встал в 9-бальные пробки. Причиной заторов также мог стать гололед. Скользко на дорогах будет и 25 марта, поэтому начало рабочей недели может также начаться с заторов на дорогах.
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