Спортивные занятия в весенний день 

Пекин, 23 марта /Синьхуа/ — Теплая весенняя погода позвала на улицу любителей спорта во всех уголках Китая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 23 марта /Синьхуа/ — Теплая весенняя погода позвала на улицу любителей спорта во всех уголках Китая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 23 марта /Синьхуа/ — Теплая весенняя погода позвала на улицу любителей спорта во всех уголках Китая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 23 марта /Синьхуа/ — Теплая весенняя погода позвала на улицу любителей спорта во всех уголках Китая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 23 марта /Синьхуа/ — Теплая весенняя погода позвала на улицу любителей спорта во всех уголках Китая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 23 марта /Синьхуа/ — Теплая весенняя погода позвала на улицу любителей спорта во всех уголках Китая. Фотографии Синьхуа