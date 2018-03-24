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Спортивные занятия в весенний день
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Спортивные занятия в весенний день 

ИА Синьхуа 21 минуту назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 23 марта /Синьхуа/ — Теплая весенняя погода позвала на улицу любителей спорта во всех уголках Китая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 23 марта /Синьхуа/ — Теплая весенняя погода позвала на улицу любителей спорта во всех уголках Китая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 23 марта /Синьхуа/ — Теплая весенняя погода позвала на улицу любителей спорта во всех уголках Китая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 23 марта /Синьхуа/ — Теплая весенняя погода позвала на улицу любителей спорта во всех уголках Китая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 23 марта /Синьхуа/ — Теплая весенняя погода позвала на улицу любителей спорта во всех уголках Китая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 23 марта /Синьхуа/ — Теплая весенняя погода позвала на улицу любителей спорта во всех уголках Китая. Фотографии Синьхуа
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