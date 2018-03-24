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В России теплеет быстрее, чем в целом на Земле
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Ученые: в России теплеет быстрее, чем в целом на Земле 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Потепление на территории России происходит в 2,5 раза быстрее, чем на всей Земле. Такой вывод озвучил директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимир Катцов в штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге в пятницу, 23 марта.
Как отметил ученый, в последние годы особенно быстро потепление происходит в Арктике. Наиболее активно этот регион теплеет в сентябре.
Потепление на территории России связано с ее географическим положением, а также большой площадью снега и льда, от которой отражается солнечное тепло. В результате создается парниковый эффект, объяснил Катцов.
Площадь льда продолжает сокращаться в Арктике, быстрее всего — к концу лета. Конечно, полностью лед не исчезнет, потому что Арктика — холодный регион. Но его становится все меньше и меньше, а к середине века останется совсем мало.
Сокращение площади льда служит причиной для резкого понижения температур и длительных морозов в России и в Европе, передает агентство "Интерфакс".
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