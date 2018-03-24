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«Ускоренное потепление» пришло в Россию
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«Ускоренное потепление» пришло в Россию 

360tv.ru 40 минут назад
Фото: 360tv.ru
На территории России потепление происходит в 2,5 раза быстрее, чем на всей остальной планете. С таким заявлением выступил директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимир Катцов, сообщил «Интерфакс».
Эксперт отметил, что такое «ускоренное» потепление в стране связано с географическим положением России, а также с большой площадью льда и снега, в связи с чем происходит отражение солнечного тепла, и создается парниковый эффект.
Россия теплеет в 2,5 раза быстрее, чем планета в целом. Особенно быстро в последние годы это происходит в Арктике. Наиболее активно регион теплеет в сентябре
— Владимир Катцов.
Вместе с тем, Катцов отметил, что на территории Арктики продолжает стремительно сокращаться площадь льда.
Конечно, он не исчезнет из Арктики, потому что это холодный регион, но его становится все меньше, и есть предположение, что к середине века его останется совсем мало
— Владимир Катцов.
По его словам, уменьшение площади льда является причиной резкого понижения температуры, а также провоцирует длительные морозы на территории России и Европы.
В Москве начали ворошить снег. Таким образом коммунальщики приближают весну. Теперь с потеплением сугробы смогут таять плавно. Ворошение проходит и на центральных улицах, и во дворах.
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