«Ускоренное потепление» пришло в Россию

На территории России потепление происходит в 2,5 раза быстрее, чем на всей остальной планете. С таким заявлением выступил директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимир Катцов , сообщил «Интерфакс»

Эксперт отметил, что такое «ускоренное» потепление в стране связано с географическим положением России, а также с большой площадью льда и снега, в связи с чем происходит отражение солнечного тепла, и создается парниковый эффект.

Россия теплеет в 2,5 раза быстрее, чем планета в целом. Особенно быстро в последние годы это происходит в Арктике. Наиболее активно регион теплеет в сентябре

— Владимир Катцов.

Вместе с тем, Катцов отметил, что на территории Арктики продолжает стремительно сокращаться площадь льда.

Конечно, он не исчезнет из Арктики, потому что это холодный регион, но его становится все меньше, и есть предположение, что к середине века его останется совсем мало

— Владимир Катцов.

По его словам, уменьшение площади льда является причиной резкого понижения температуры, а также провоцирует длительные морозы на территории России и Европы.