Стало известно, за чей счет вывезут снег.

Так власти Карелии , решили «занять» денег из бюджета на следующий год. Все бы хорошо, и дороги почистят и снег вывезут, если бы ни одно, но… Куда денется снег в следующем году?

Как мы писали ранее, что договор с подрядчиками на вывоз снега давно исчерпан. И уже несколько раз компания бесплатно вывозила снег. Но, снег все идет и вывозить его просто не кому.

— Только вчера эту проблему обсуждал глава республики. Конечно, в администрации понимают всю остроту проблемы. Так нашелся единственный выход из ситуации. это «займ» из бюджета на 2019 год. — Сейчас самое главное вывезти весь снег из города, так как если мы этого не сделаем то просто утоним с первыми теплыми деньками. На следующей недели будет принято окончательное решение.