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В Хорошево-Мневниках убрали «зимние курганы»
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В Хорошево-Мневниках убрали «зимние курганы» 

Префектура СЗАО города Москвы 39 минут назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
За февраль-март в Москве выпала практически годовая норма осадков. С такими объёмами плавильные пункты не справлялись, поэтому снег складировали во временных местах. Сейчас, накануне весеннего месячника благоустройства, все эти горы ликвидируют.
Самое большое место хранения снега и одно из последних в округе было расположено на улице Нижние Мнёвники, 104.
— Мы работаем в круглосуточном режиме уже третьи сутки, за ночь уходит более 150 машин, днём из-за пробок — чуть меньше. Сколько вывезли снега уже — сказать трудно. Очень много, — рассказал мастер ГБУ «Автомобильные дороги» Роман Архипов.
Отсюда снег везут в ближайшие снегоплавильные пункты «Мосводоканала» и «Мосводостока» — на Шелепихинскую набережную, улицу Шеногина, Волоколамское шоссе. Всего плавилен в округе 18.
— За сезон мы вынуждены были складировать в округе порядка 550 тысяч кубов снега. В этом месте, на улице Нижние Мневники, было порядка 120 тысяч, — рассказал заместитель префекта СЗАО по вопросам ЖКХ Владимир Шелухин.
Он добавил, что остатки снега уберут за полтора дня:
— Мы давали обязательство, что до субботы всё вывезем.
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