Мощным ДТП отметил приход тепла во Владивосток водитель Skyline

Тяжелая дорожная авария произошла под Некрасовским путепроводом во Владивостоке , сообщает PRIMPRESS.

Автомобиль Nissan Skyline мощным ударом догнал впередиидущую Toyota Carina. Последнюю от удара откинуло к бордюру.

Момент столкновения попал на видерегистратор одного из автомобилей. На кадрах видно, что спортивный автомобиль пытается пройти боком на оживленном участке дороги, она врезается в машину.

В Интернете водителя Skyline назвали горе-дрифтером. Пользователи отмечают, что скорее всего на машине была уже летняя резина.

«Сезон открыт. Судя по резе», — пишут юзеры.

В последние несколько дней во Владивостоке наблюдается значительное потепление. Воздух днем прогревается до 6-8 градусов. По словам комментаторов, почувствовавшие приход весны водители увеличивают скорость на дороге, в результате чего и происходят такие аварии.