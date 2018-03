Мощным ДТП отметил приход тепла во Владивосток водитель Skyline 

Автомобиль Nissan Skyline мощным ударом догнал впередиидущую Toyota Carina. Последнюю от удара откинуло к бордюру.

Момент столкновения попал на видерегистратор одного из автомобилей. На кадрах видно, что спортивный автомобиль пытается пройти боком на оживленном участке дороги, она врезается в машину.

В Интернете водителя Skyline назвали горе-дрифтером. Пользователи отмечают, что скорее всего на машине была уже летняя резина.

«Сезон открыт. Судя по резе», — пишут юзеры.

В последние несколько дней во Владивостоке наблюдается значительное потепление. Воздух днем прогревается до 6-8 градусов. По словам комментаторов, почувствовавшие приход весны водители увеличивают скорость на дороге, в результате чего и происходят такие аварии.

A post shared by Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) on Mar 23, 2018 at 3:13am PDT A post shared by Автопатруль Приморских Дорог (@avtopatrul_prim) on Mar 23, 2018 at 1:52am PDT