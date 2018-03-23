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Мощным ДТП отметил приход тепла во Владивосток водитель Skyline
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Мощным ДТП отметил приход тепла во Владивосток водитель Skyline 

Primpress 34 минуты назад
Фото: Primpress
Тяжелая дорожная авария произошла под Некрасовским путепроводом во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.
Автомобиль Nissan Skyline мощным ударом догнал впередиидущую Toyota Carina. Последнюю от удара откинуло к бордюру.
Момент столкновения попал на видерегистратор одного из автомобилей. На кадрах видно, что спортивный автомобиль пытается пройти боком на оживленном участке дороги, она врезается в машину.
В Интернете водителя Skyline назвали горе-дрифтером. Пользователи отмечают, что скорее всего на машине была уже летняя резина.
«Сезон открыт. Судя по резе», — пишут юзеры.
В последние несколько дней во Владивостоке наблюдается значительное потепление. Воздух днем прогревается до 6-8 градусов. По словам комментаторов, почувствовавшие приход весны водители увеличивают скорость на дороге, в результате чего и происходят такие аварии.
A post shared by Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) on Mar 23, 2018 at 3:13am PDT  A post shared by Автопатруль Приморских Дорог (@avtopatrul_prim) on Mar 23, 2018 at 1:52am PDT
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