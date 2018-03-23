На Кубани водители отмывали свои авто после осадков с песком (видео) 

Сразу в нескольких городах Краснодарского края сегодня прошел осадки в виде дождя и снега с песком. Дожди и снег грязно-коричнего цвета прошли сегодня в Сочи, Краснодаре, Апшеронском, Северском и других районах края. По информации метеороглогов, причиной осадков стала песчаная буря, пришедшая из Северной Африки, утром 23 марта накрыла греческий остров Крит и добралась до центральной части страны. Высокая концентрация песка в воздухе, которая составляет около 500 микрограммов на кубический метр, придает ему оранжево-красный оттенок. После необычных осадков большинству автовладельцев пришлось отмывать свои машины от песка. Чуть позже в интернете появилась информация о взрыве на Белореченском химическом заводе, однако позже она была опровергнута руководством завода. Кроме того, информацию о взрыве опровергли в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.