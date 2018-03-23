Как научиться предсказывать погоду

Несмотря на прогресс, умение предсказывать погоду по наблюдениям — очень полезный навык. В современном мире мы давно привыкли полагаться уже даже не на термометры, а на гаджеты. Это, конечно, очень удобно, но не всегда оправданно. Внезапная гроза или метель может не только испортить прогулку, но и стать настоящей угрозой для вас и ваших близких. Кроме того, тот же смартфон вполне может разрядиться и оставить вас без необходимой информации. Зимой такую ситуацию приятной не назовешь: без точного прогноза вы даже не сможете узнать, стоит ли срочно вернуться домой или непогоду можно просто переждать. Сегодня мы расскажем несколько хитростей, которые помогут определить погоду безо всяких девайсов и интернета.