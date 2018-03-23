Выпавший на Ставрополье «желтый снег» проверят в лаборатории

В пятницу на Юге России и Северном Кавказе отмечалось выпадение снега и дождя желто-коричневого цвета. Жители города Невинномысск Ставропольского края, где находятся несколько крупных производств в сфере химической промышленности, высказывали в социальных сетях опасения, что причиной цветных осадков могут быть нарушения в работе заводов.

"Отобраны пробы воздуха и воды, собраны остатки снега. Есть предварительные результаты — превышения предельно допустимых концентраций химических веществ в городе Невинномысске нет, все под контролем, все пробы в пределах нормы. Анализ снега потребует нескольких дней", — сказал он.

В региональном министерстве энергетики , промышленности и связи сообщают, что предприятия промышленного комплекса края работают в штатном режиме. Выбросов загрязняющих веществ, а также аварий не происходило. Необходимые пробы взяли также в городе Ставрополе и селе Кочубеевском, отклонений от нормы не обнаружено.