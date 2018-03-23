Минпром Ставрополья опроверг техногенное происхождение жёлтого снега

«Предприятия промышленного комплекса Ставропольского края работают в штатном режиме с соблюдением всех экологических норм. Выбросов загрязняющих веществ, а также аварий не происходило», — заявили в пресс-службе ведомства.

минпроме сослались на данные Ставропольского гидрометцентра, согласно которым окрашивание осадков произошло из-за переноса воздушными массами пыльной взвеси с Африканского континента, где сейчас наблюдаются сильные бури.

«Аналогичные осадки уже выпали на территориях Турции Грузии , островов Крит и Кипр », — говорится в сообщении.