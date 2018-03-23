Минпром Ставрополья опроверг техногенное происхождение жёлтого снега 

Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края опровергло техногенную версию появления жёлтого снега, активно обсуждающуюся в социальных сетях.
«Предприятия промышленного комплекса Ставропольского края работают в штатном режиме с соблюдением всех экологических норм. Выбросов загрязняющих веществ, а также аварий не происходило», — заявили в пресс-службе ведомства.
В минпроме сослались на данные Ставропольского гидрометцентра, согласно которым окрашивание осадков произошло из-за переноса воздушными массами пыльной взвеси с Африканского континента, где сейчас наблюдаются сильные бури.
«Аналогичные осадки уже выпали на территориях Турции, Грузии, островов Крит и Кипр», — говорится в сообщении.
Напомним, мокрый снег с песком наблюдали жители ряда территорий края, в частности Невинномысска и краевого центра.